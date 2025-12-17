Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Simpatizantes do governo protestam em Honduras contra 'golpe eleitoral'

Simpatizantes do governo protestam em Honduras contra 'golpe eleitoral'

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Milhares de apoiadores da esquerda governista em Honduras protestaram nesta quarta-feira (17) contra o que consideram uma "fraude" nas eleições presidenciais, cujo vencedor segue indefinido mais de duas semanas após a votação.

A proclamação do vencedor dessas disputadas eleições de 30 de novembro depende da revisão de atas com inconsistências, mas acusações de fraude entre os candidatos impediram o início desse processo.

O empresário conservador Nasry Asfura, apoiado por Donald Trump, lidera a apuração com menos de dois pontos percentuais de vantagem sobre o apresentador de televisão de direita Salvador Nasralla, a quem o presidente americano chama de "quase comunista".

Liderados pela presidente hondurenha Xiomara Castro, cerca de 5 mil militantes do Partido Livre ecoaram em Tegucigalpa a denúncia da chefe de Estado sobre um "golpe eleitoral", como ela se refere a uma suposta "adulteração" de resultados e à "ingerência" de Trump.

O presidente americano advertiu sobre "consequências" para o empobrecido país centro-americano caso a tendência favorável a Asfura seja alterada.

"Qualquer chamado para alterar a ordem pública ou para obstruir o trabalho do CNE [Conselho Nacional Eleitoral] terá consequências", advertiu nesta quarta-feira, na rede X, o escritório americano para Assuntos do Hemisfério Ocidental.

Em meio ao processo eleitoral, Trump também concedeu indulto ao ex-presidente hondurenho Juan Orlando Hernández, que cumpria pena de 45 anos de prisão nos Estados Unidos por narcotráfico.

Asfura disputa a eleição pelo mesmo partido de Hernández, acusado de ter construído sua carreira política com dinheiro da cocaína.

"Convoquei vocês para [...] não permitir que as atas de votação sejam manipuladas", disse Xiomara Castro durante o ato.

Tanto o partido da presidente quanto o Partido Liberal de Nasralla exigem uma recontagem "voto a voto", o que o Partido Nacional rejeita. O CNE tem prazo até 30 de dezembro para declarar um vencedor.

"Não concordamos com o golpe eleitoral nem com a ingerência de Trump", disse à AFP Ricardo Andino, advogado de 23 anos que segurava um cartaz com a imagem do magnata republicano.

A candidata governista Rixi Moncada, que aparece em um distante terceiro lugar e foi rotulada por Trump como "comunista", reiterou no ato que não descansará em seu "pedido para que sejam anuladas as eleições [...] mais fraudulentas da história".

str/axm/mvl/lm/rpr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar