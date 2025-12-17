Simpatizantes do governo protestam em Honduras contra 'golpe eleitoral'

Milhares de apoiadores da esquerda governista em Honduras protestaram nesta quarta-feira (17) contra o que consideram uma "fraude" nas eleições presidenciais, cujo vencedor segue indefinido mais de duas semanas após a votação. A proclamação do vencedor dessas disputadas eleições de 30 de novembro depende da revisão de atas com inconsistências, mas acusações de fraude entre os candidatos impediram o início desse processo.

O empresário conservador Nasry Asfura, apoiado por Donald Trump, lidera a apuração com menos de dois pontos percentuais de vantagem sobre o apresentador de televisão de direita Salvador Nasralla, a quem o presidente americano chama de "quase comunista". Liderados pela presidente hondurenha Xiomara Castro, cerca de 5 mil militantes do Partido Livre ecoaram em Tegucigalpa a denúncia da chefe de Estado sobre um "golpe eleitoral", como ela se refere a uma suposta "adulteração" de resultados e à "ingerência" de Trump. O presidente americano advertiu sobre "consequências" para o empobrecido país centro-americano caso a tendência favorável a Asfura seja alterada. "Qualquer chamado para alterar a ordem pública ou para obstruir o trabalho do CNE [Conselho Nacional Eleitoral] terá consequências", advertiu nesta quarta-feira, na rede X, o escritório americano para Assuntos do Hemisfério Ocidental.

Em meio ao processo eleitoral, Trump também concedeu indulto ao ex-presidente hondurenho Juan Orlando Hernández, que cumpria pena de 45 anos de prisão nos Estados Unidos por narcotráfico. Asfura disputa a eleição pelo mesmo partido de Hernández, acusado de ter construído sua carreira política com dinheiro da cocaína. "Convoquei vocês para [...] não permitir que as atas de votação sejam manipuladas", disse Xiomara Castro durante o ato.