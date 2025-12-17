Real Madrid sobrevive contra time da 3ª divisão e vai às oitavas da Copa do Rei
Salvo por uma defesa espetacular do goleiro Andriy Lunin nos acréscimos, o Real Madrid evitou a prorrogação contra o Talavera de la Reina, time da terceira divisão do futebol espanhol, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Rei com uma vitória por 3 a 2 nesta quarta-feira (17).
No pequeno estádio El Prado, lotado com seus 6 mil lugares, foi mais uma vez Kylian Mbappé quem abriu caminho para o time merengue ao converter um pênalti aos 41 minutos, antes de um gol contra de Farrando (45') ampliar a vantagem.
O Real Madrid complicou o final da partida ao permitir que o Talavera, penúltimo colocado em seu grupo da terceira divisão, diminuísse a diferença graças a um gol de Arroyo (80').
Mais uma vez, Mbappé (88') deu tranquilidade à equipe após um grande erro do goleiro do time da casa.
Mas Di Renzo (90'+1), aproveitando um rebote após uma falta, fez o segundo do Talavera.
E, por fim, Lunin voou para garantir a vitória do Real Madrid, que sofreu muito mais do que o esperado para se classificar.
Nesta fase de 16-avos de final da Copa do Rei, os outros dois gigantes da Espanha, Barcelona e Atlético de Madrid, também venceram sem brilho jogando fora de casa contra outros dois clubes da terceira divisão: Guadalajara (2-0), na terça-feira, e Atlético Baleares nesta quarta-feira (3-2).
-- Jogos da fase de 16-avos de final da Copa do Rei:
- Terça-feira, 16 de dezembro:
Eibar (ESP) - (+) Elche (ESP) 0 - 1
(+) La Coruña (ESP) - Mallorca (ESP) 1 - 0
CD Eldense (ESP) - (+) Real Sociedad (ESP) 1 - 2
Sporting (ESP) - (+) Valencia (ESP) 0 - 2
Guadalajara (ESP) - (+) Barcelona (ESP) 0 - 2
- Quarta-feira, 17 de dezembro:
(+) Cultural Leonesa (ESP) - Levante (ESP) 1 - 0
Atlético Baleares (ESP) - (+) Atlético de Madrid (ESP) 2 - 3
(+) Racing (ESP) - Villarreal (ESP) 2 - 1
SD Huesca (ESP) - (+) Osasuna (ESP) 2 - 4 d.p.
(+) Albacete (ESP) - Celta (ESP) 2 - 2 pen. (3-0)
CF Talavera de la Reina (ESP) - (+) Real Madrid (ESP) 2 - 3
(+) Alavés (ESP) - Sevilla (ESP) 1 - 0
- Quinta-feira, 18 de dezembro:
Ourense CF (ESP) - Athletic (ESP)
Burgos CF (ESP) - Getafe (ESP)
Murcia (ESP) - Betis (ESP)
- Terça-feira, 6 de janeiro:
Granada (ESP) - Rayo Vallecano (ESP)
(+): classificados para a próxima fase.
