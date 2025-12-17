"O Agente Secreto" é pré-selecionado para o Oscar 2026

Filme de Kleber Mendonça está em pré-lista de 15 longas que podem disputar a categoria de Melhor Filme Internacional. "Apocalipse nos Trópicos", de Petra Costa, também ficou mais perto da premiação.O longa-metragem O Agente Secreto, do diretor Kleber Mendonça Filho, foi uma das 15 produções pré-selecionadas para a disputa de uma das 5 vagas na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar 2026. A pré-lista foi divulgada nesta terça-feira (16/12), no site oficial da Academia. O filme estrelado por Wagner Moura também entrou na pré-lista para Melhor Escalação de Elenco, categoria que estreará nesta edição. Outras duas produções brasileiras também ficaram mais próximas de entrar na disputa por um Oscar. A "shortlist" da Academia também inclui Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa, na sua pré-seleção para a disputa do prêmio de Melhor Documentário. Já Amarela, de André Hayato Saito, aparece na pré-lisa de Melhor Curta-Metragem em Live Action. O diretor de fotografia Adolpho Veloso, do americano Sonhos de Trem, também representará o Brasil na premiação. O Agente Secreto tenta repetir o sucesso de Ainda Estou Aqui, de Walter Salles Jr., que levou, no ano passado, o Oscar de Melhor Filme Internacional, se tornando o primeiro longa brasileiro a alcançar tal feito. Em O Agente Secreto, Mendonça Filho narra o retorno de um professor perseguido, interpretado por Wagner Moura, à sua cidade natal, Recife, em 1977, em plena ditadura militar. Lá, embora ainda incógnito, ele espera retomar uma vida tranquila com a família, mas acaba se deparando com a realidade dos violentos anos finais da ditadura militar no país. O filme também estará presente no Globo de Ouro 2026. Na premiação, O Agente Secreto vai concorrer nas categorias de melhor filme de drama e melhor filme de língua não-inglesa. Coprodução do Brasil com França, Alemanha e Holanda, o longa recebeu críticas elogiosas na revista New Yorker e no jornal The New York Times. Em maio, O Agente Secreto rendeu o prêmio de melhor direção para Kleber Mendonça Filho e o de melhor ator para Wagner Moura no Festival de Cannes. A pré-lista para Melhor Filme Internacional do Oscar conta ainda com o alemão In die Sonne schauen, que ganhou o prêmio do júri em Cannes 2025; o argentino Belén; o francês Un Simple Accident; o palestino Palestine 36, e o espanhol Sirat, que concorre em outras quatro categorias. O anúncio dos cinco finalistas que vão concorrer à categoria vai ocorrer em 22 de janeiro. Já a premiação da Academia será realizada em 15 de março do ano que vem, em Los Angeles, nos Estados Unidos. flc (EFE, ots)