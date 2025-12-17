Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Putin adverte que Rússia procurará ampliar ganhos na Ucrânia se negociações de paz fracassarem

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O presidente russo, Vladimir Putin, alertou nesta quarta-feira, 17, que Moscou buscará expandir seus ganhos na Ucrânia se Kiev e seus aliados ocidentais rejeitarem as exigências do Kremlin nas negociações de paz.

Falando em uma reunião anual com altos oficiais militares, Putin disse que Moscou preferiria alcançar seus objetivos e "eliminar as causas raízes do conflito" por meios diplomáticos, mas acrescentou que "se o lado oposto e seus patronos estrangeiros se recusarem a engajar em um diálogo substantivo, a Rússia alcançará a libertação de suas terras históricas por meios militares".

Putin estava se referindo ao território ucraniano apreendido pela Rússia - ação amplamente condenada no Ocidente como uma violação da soberania da Ucrânia e um ato de agressão não provocado.

O líder da Rússia afirmou que "o exército russo tomou e está firmemente segurando a iniciativa estratégica ao longo de toda a linha de frente" e alertou que Moscou se moverá para expandir uma "zona de segurança de buffer" ao longo da fronteira..

"Nossas tropas são diferentes agora, estão endurecidas pela batalha e não há outro exército assim no mundo agora", disse ele.

Putin elogiou o crescente poder militar da Rússia e destacou particularmente a modernização de seu arsenal atômico, incluindo o novo míssil balístico de alcance intermediário Oreshnik, capaz de transportar ogivas nucleares, que ele disse que entrará oficialmente em serviço de combate este mês. A Rússia testou pela primeira vez uma versão armada convencionalmente do Oreshnik para atacar uma fábrica ucraniana em novembro de 2024, e Putin se gabou de que é impossível interceptá-lo.

Ao mesmo tempo, ele rejeitou as declarações de autoridades europeias sobre os supostos planos de Moscou de atacar nações europeias como "mentiras e puro absurdo... impulsionados por interesses políticos pessoais ou de grupo de curto prazo, não pelos interesses de seus povos".

*Com informações da Associated Press.

