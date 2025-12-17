Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente eleito do Chile, Kast se encontra com Milei na Argentina

O presidente eleito do Chile, José Antonio Kast, se encontrou com o presidente da Argentina, Javier Milei, em viagem ao país vizinho, de acordo com publicação oficial no X nesta quarta-feira, 17. Na postagem, Kast destacou que o encontro também contou com a presença da equipe econômica e delegações empresariais argentinas.

"Segurança, imigração e recuperação econômica estão no centro da nossa agenda no Chile e no exterior", acrescentou na publicação.

Em uma postagem anterior, o presidente eleito chileno havia antecipado que a visita a Buenos Aires tinha como objetivo "começar a antecipar o enorme trabalho de coordenação necessário em questões de segurança, migração e reativação econômica com a Argentina e outros países vizinhos".

Argentina Javier Milei

