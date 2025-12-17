Presidente eleito do Chile, Kast se encontra com Milei na Argentina

O presidente eleito do Chile, José Antonio Kast, se encontrou com o presidente da Argentina, Javier Milei, em viagem ao país vizinho, de acordo com publicação oficial no X nesta quarta-feira, 17. Na postagem, Kast destacou que o encontro também contou com a presença da equipe econômica e delegações empresariais argentinas.

"Segurança, imigração e recuperação econômica estão no centro da nossa agenda no Chile e no exterior", acrescentou na publicação.