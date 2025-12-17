Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Polícia procura segunda pessoa após ataque em universidade dos EUA

Autor AFP
Tipo Notícia

Autoridades dos Estados Unidos procuravam uma segunda pessoa, após o ataque a tiros que deixou dois mortos e nove feridos no último sábado na Universidade Brown, informou a polícia local no X nesta quarta-feira (17), o quinto dia de investigações.

Segundo a publicação, os investigadores "pedem a ajuda do público para identificar e falar com um indivíduo" que foi visto perto do suspeito do ataque.

A polícia da cidade de Providence, no estado de Rhode Island, divulgou três fotos dessa pessoa, cujo rosto aparece desfocado. Elas mostram um indivíduo vestido com roupa azul-marinho, que carrega uma mochila de cor clara.

Antes, haviam sido divulgados vídeos e fotos de um suspeito "de 1,73 m de altura, de porte físico robusto", que vestia roupas escuras e tinha o rosto coberto por uma máscara cirúrgica. Sua identidade é desconhecida.

Autoridades ofereceram uma recompensa de US$ 50 mil (R$ 275 mil) por informações sobre o autor do ataque, descrito como "armado e perigoso".

A ação ocorreu em um prédio do campus de Providence onde provas estavam sendo aplicadas. Um homem invadiu o local e abriu fogo, antes de fugir. Todas as vítimas eram estudantes, e o nome dos feridos não foi divulgado.

A universidade planejou para esta quarta uma "vigília virtual de oração inter-religiosa" em homenagem às vítimas.

Um homem foi preso e liberado posteriormente, por falta de provas.

