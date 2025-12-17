Polícia procura segunda pessoa após ataque em universidade dos EUA

Segundo a publicação, os investigadores "pedem a ajuda do público para identificar e falar com um indivíduo" que foi visto perto do suspeito do ataque.

Autoridades dos Estados Unidos procuravam uma segunda pessoa, após o ataque a tiros que deixou dois mortos e nove feridos no último sábado na Universidade Brown, informou a polícia local no X nesta quarta-feira (17), o quinto dia de investigações.

A polícia da cidade de Providence, no estado de Rhode Island, divulgou três fotos dessa pessoa, cujo rosto aparece desfocado. Elas mostram um indivíduo vestido com roupa azul-marinho, que carrega uma mochila de cor clara.

Antes, haviam sido divulgados vídeos e fotos de um suspeito "de 1,73 m de altura, de porte físico robusto", que vestia roupas escuras e tinha o rosto coberto por uma máscara cirúrgica. Sua identidade é desconhecida.

Autoridades ofereceram uma recompensa de US$ 50 mil (R$ 275 mil) por informações sobre o autor do ataque, descrito como "armado e perigoso".

A ação ocorreu em um prédio do campus de Providence onde provas estavam sendo aplicadas. Um homem invadiu o local e abriu fogo, antes de fugir. Todas as vítimas eram estudantes, e o nome dos feridos não foi divulgado.