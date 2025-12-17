Polícia espanhola desaloja centenas de imigrantes que viviam em antiga escola perto de Barcelona

A polícia espanhola despejou imigrantes que viviam em uma antiga escola de ensino médio perto de Barcelona nesta quarta-feira (17), apesar dos protestos de grupos que alertavam para a vulnerabilidade dessas pessoas com a chegada do inverno e em meio à crise habitacional que assola a Espanha.

O despejo, realizado por ordem judicial, começou no início da manhã, quando dezenas de policiais se posicionaram perto da antiga escola de ensino médio B9 em Badalona, cidade com 230 mil habitantes na região metropolitana de Barcelona.