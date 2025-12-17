Petróleo sobe por bloqueio dos EUA a navios com óleo venezuelano

O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em fevereiro, subiu 1,29%, para 59,68 dólares. Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), cujos contratos vencem em janeiro, subiu 1,21%, para 55,94 dólares.

As cotações do petróleo subiram nesta quarta-feira (17), impulsionadas pelo anúncio de Donald Trump de um "bloqueio total" dos petroleiros sancionados que entram e saem dos portos de Venezuela.

"Ordeno um bloqueio total e completo de todos os petroleiros sancionados que entrem e saiam da Venezuela", escreveu o presidente americano na terça-feira em sua rede Truth Social.

Trump acusa o presidente venezolano Nicolás Maduro de usar o dinheiro do petróleo para financiar o "narcoterrorismo, o tráfico de pessoas, os assassinatos e os sequestros".

"Esta notícia [...] bastou para levantar o mercado", que vinha há vários dias em baixa, comentou à AFP Robert Yawger, da Mizuho USA, que, no entanto, considera que se trata de uma subida de "curto prazo".

A medida de Trump tem alcance limitado no mercado global, pois os "venezuelanos só produzem cerca de 900 mil barris de petróleo por dia", aponta Yawger.