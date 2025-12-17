New York Knicks derrota San Antonio Spurs e conquista a Copa da NBA
Com 25 pontos de Jalen Brunson e 28 do britânico OG Anunoby, o New York Knicks venceu o San Antonio Spurs na terça-feira por 124 a 113 e conquistou o título da Copa da NBA de 2025, primeiro título da equipe em 52 anos.
Na final, disputada na T-Mobile Arena, em Las Vegas, Brunson e Anunoby contaram com o apoio do pivô Mitchell Robinson, que saiu do banco e terminou a partida com 15 rebotes, 10 deles no ataque.
Além disso, o dominicano Karl-Anthony Towns conseguiu um duplo-duplo na decisão, com 16 pontos e 11 rebotes.
Os Knicks seguem Los Angeles Lakers, em 2023, e Milwaukee Bucks, no ano passado, como os três primeiros campeões do torneio.
"Todos os nossos jogadores levaram o torneio a sério", disse o técnico Mike Brown após a conquista da Copa da NBA. "Sempre que você tem a oportunidade de pendurar um banner de campeão no Madison Square Garden, você vai lá e luta por isso", acrescentou.
Brunson, de 29 anos e vencedor do prêmio de Jogador Mais Valioso (MVP) da final, registrou 41% de eficiência nos arremessos de quadra (11 de 27 tentativas) e deu oito assistências.
