Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Museu do Louvre reabre parcialmente, apesar da greve

Museu do Louvre reabre parcialmente, apesar da greve

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Museu do Louvre reabriu parcialmente suas portas nesta quarta-feira (17), apesar de uma greve convocada horas antes por seus funcionários, segundo a administração e jornalistas da AFP presentes no local. 

"Nem todas as áreas estão acessíveis, mas o museu está aberto e os primeiros visitantes estão entrando", disse a administração da renomada galeria de arte parisiense à AFP. 

Pouco antes, cerca de 300 funcionários votaram pelo segundo dia de greve nesta quarta-feira — após a realizada na segunda-feira — para exigir melhores condições de trabalho. 

"As propostas do Ministério da Cultura foram consideradas insuficientes e inaceitáveis pelos funcionários", escreveu o sindicato CGT no Instagram. 

O primeiro dia da greve ocorreu na segunda-feira. Terça-feira é o dia de fechamento semanal do museu. 

O Louvre, que recebeu quase nove milhões de visitantes em 2024, está no centro das atenções desde o roubo espetacular de 19 de outubro, quando quatro homens invadiram o local por uma janela e fugiram com diversas joias avaliadas em mais de 100 milhões de dólares (R$ 545 milhões) em poucos minutos. 

Uma representante do sindicato CFDT, Valérie Baud, alertou especificamente para o risco de reabrir o museu nessas condições. 

"Não seria aconselhável que a direção do Louvre colocasse em risco a segurança da instituição", afirmou. 

O museu também teve que fechar uma galeria em novembro devido à deterioração do edifício e sofreu um vazamento de água há algumas semanas que danificou centenas de obras na biblioteca de Antiguidades Egípcias.

lcr-adp-kp/pc-avl/sag/aa/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar