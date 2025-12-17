Museu do Louvre reabre parcialmente, apesar da greve

O Museu do Louvre reabriu parcialmente suas portas nesta quarta-feira (17), apesar de uma greve convocada horas antes por seus funcionários, segundo a administração e jornalistas da AFP presentes no local. "Nem todas as áreas estão acessíveis, mas o museu está aberto e os primeiros visitantes estão entrando", disse a administração da renomada galeria de arte parisiense à AFP.

Pouco antes, cerca de 300 funcionários votaram pelo segundo dia de greve nesta quarta-feira — após a realizada na segunda-feira — para exigir melhores condições de trabalho. "As propostas do Ministério da Cultura foram consideradas insuficientes e inaceitáveis pelos funcionários", escreveu o sindicato CGT no Instagram. O primeiro dia da greve ocorreu na segunda-feira. Terça-feira é o dia de fechamento semanal do museu. O Louvre, que recebeu quase nove milhões de visitantes em 2024, está no centro das atenções desde o roubo espetacular de 19 de outubro, quando quatro homens invadiram o local por uma janela e fugiram com diversas joias avaliadas em mais de 100 milhões de dólares (R$ 545 milhões) em poucos minutos.