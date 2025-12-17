Maiores destaques do esporte feminino em 2025

O esporte feminino encerrará 2025 com um crescimento global consolidado sem precedentes, com receitas projetadas de US$ 2,35 bilhões (R$ 12,94 bilhões na cotação atual), um aumento de 25% em relação a 2024 2024, de acordo com a consultora Deloitte. Esse crescimento é impulsionado não apenas por conquistas esportivas de destaque, mas também pela liga de basquete norte-americana, pelos esforços da Fifa para atingir 60 milhões de jogadoras registradas até 2027 e pelas grandes premiações pagas às principais tenistas.

A seguir as protagonistas e os eventos mais importantes do esporte feminino em 2025: Aryna Sabalenka: a consistência A bielorrussa de 27 anos encerra sua segunda temporada consecutiva como número um do mundo após conquistar quatro títulos, incluindo o US Open, seu quarto Grand Slam, e os torneios WTA 1000 de Miami e Madri, além do WTA 500 de Brisbane. Ela também chegou às finais do Aberto da Austrália, de Roland Garros e do WTA Finals. Sabalenka termina a temporada como a tenista com o maior número de vitórias em uma única temporada (63) e com a maior premiação em dinheiro no circuito feminino em 2025, com mais de US$ 15 milhões (R$ 82 milhões).

Sydney McLaughlin-Levrone, a lenda continua Este ano, a velocista americana decidiu trocar sua prova favorita, os 400m com barreiras, pela mesma distância sem obstáculos, e se tornou campeã mundial em Tóquio com a segunda melhor marca da história. A atleta de 26 anos conquistou sua quinta medalha de ouro em campeonatos mundiais e foi eleita Atleta do Ano pela World Athletics. Ela não perde uma prova de atletismo (com ou barreiras) há dois anos.

Faith Kipyegon, rainha da meia distância Faith Kipyegon consolidou mais uma vez seu legado como a maior corredora de meia distância de todos os tempos. Aos 31 anos, a queniana conquistou sua quarta medalha de ouro nos 1.500m no Campeonato Mundial de Atletismo em Tóquio, ampliando seu extenso currículo com ouros nas últimas três edições dos Jogos Olímpicos e dois recordes mundiais em vigor.

María Pérez, ao olimpo do atletismo A espanhola de 29 anos se consolidou como uma das melhores marchadoras da história. Em Tóquio, ela revalidou seus títulos mundiais nas provas de marcha atlética de 20 km e 35 km e se tornou a primeira mulher a repetir um feito histórico em dois campeonatos mundiais, uma façanha que apenas lendas como Usain Bolt, Carl Lewis e Mo Farah conseguiram alcançar.