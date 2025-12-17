Lula diz que se colocou a Trump como 'colaborador' em diálogo com Venezuela

"Estou preocupado com a América Latina. Estou preocupado com as atitudes do presidente Trump com relação à América Latina, com as ameaças. Nós vamos ter que ficar muito atentos com essa questão", disse Lula aos ministros.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira, 17, que está preocupado com as movimentações militares do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra a Venezuela. A declaração foi feita durante a última reunião ministerial do ano, realizada na Granja do Torto.

O presidente declarou ainda que se colocou como um "colaborador" caso os Estados Unidos queiram "conversar corretamente" com o governo venezuelano. Lula e Trump conversaram por telefone na semana passada.

"E é por isso que eu falei com o presidente Trump: o poder da palavra pode valer mais do que o poder da arma. Custa menos e demora menos, isso se a gente tiver disposição de fazer. Eu disse ao Trump: 'se você tiver interesse de conversar com a Venezuela corretamente, nós temos como contribuir'. Agora, é preciso ter vontade de conversar, é preciso ter paciência", disse Lula.

Na reunião ministerial, Lula ainda relembrou a Cúpula do Clima da ONU em Belém - a COP30 - e disse que o Brasil saiu "mais respeitado" após o evento.