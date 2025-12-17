Luis Suárez renova com o Inter Miami por mais uma temporada

Fim do mistério: Luis Suárez jogará mais uma temporada ao lado de Lionel Messi no Inter Miami, até o final de 2026, anunciou o atual campeão da liga norte-americana de futebol (MLS) nesta quarta-feira (17).

A continuidade do 'Pistolero', que completará 39 anos em janeiro, estava em dúvida já que nem ele, nem o clube se pronunciavam sobre a renovação de seu contrato anterior, que terminaria no final de dezembro, e à sua recente perda de espaço na equipe sob o comando de Javier Mascherano.