Jared Isaacman, próximo a Musk, é confirmado como diretor da Nasa

O Senado dos Estados Unidos confirmou nesta quarta-feira (17) a nomeação de Jared Isaacman, bilionário próximo do também bilionário Elon Musk, como diretor da Nasa.

Isaacman, empresário de 42 anos que fez fortuna no setor de pagamentos on-line, assumirá a liderança da agência espacial americana em um momento de fortes cortes e sob pressão do presidente Donald Trump pelo retorno ao solo lunar antes da chegada da China e o envio, pela primeira vez, de uma missão tripulada a Marte.