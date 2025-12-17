Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Itália considera 'prematuro' assinar o acordo UE-Mercosul nos próximos dias

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, afirmou nesta quarta-feira (17) que seu país não está pronto para assinar o amplo acordo comercial entre a União Europeia (UE) e o bloco sul-americano Mercosul.

"Seria prematuro assinar o acordo nos próximos dias", porque algumas salvaguardas que a Itália deseja para proteger seus agricultores "ainda não foram concluídas", declarou Meloni em um discurso no Parlamento.

