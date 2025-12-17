Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Golaço de Cherki coloca City na semifinal da Copa da Liga Inglesa

Autor AFP
Tipo Notícia

Um golaço do francês Rayan Cherki abriu caminho para a vitória do Manchester City por 2 a 0 sobre o Brentford nesta quarta-feira (17), pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa.

Com a vitória, o time do técnico Pep Guardiola se junta ao Chelsea entre os classificados para a semifinal, aguardando o vencedor do duelo entre Newcastle e Fulham, ainda nesta quarta-feira, e o jogo entre Arsenal e Crystal Palace, que será disputado no dia 23 de dezembro.

Guardiola escalou apenas quatro jogadores que foram titulares no último fim de semana, incluindo Cherki, e foi o camisa 10 francês quem abriu o placar com bela jogada na entrada da área (32').

O jovem atacante dominou no peito uma bola afastada pela defesa, cortou para dentro com o pé esquerdo driblando um adversário e bateu firme de direita no ângulo.

No segundo tempo, os 'Citizens' ampliaram a vantagem após um contra-ataque que terminou com um chute do brasileiro Savinho (67') contando com desvio em Kristoffer Ajer antes de de a bola entrar.

-- Jogos das quartas de final da Copa da Liga Inglesa (horário de Brasília):

- Terça-feira, 16 de dezembro:

Cardiff City (D3) - (+) Chelsea 1 - 3

- Quarta-feira, 17 de dezembro:

(+) Manchester City – Brentford 2 - 0

(17h15) Newcastle – Fulham

- Terça-feira, 23 de dezembro:

(17h00) Arsenal - Crystal Palace

(+): classificado para a próxima fase.

