Ex-chefe de polícia neozelandês condenado à prisão domiciliar por pedofilia

A Justiça da Nova Zelândia condenou nesta quarta-feira (17) a nove meses de prisão domiciliar o ex-subchefe da polícia Jevon McSkimming, que se declarou culpado de posse de material de exploração sexual infantil e zoofilia. McSkimming, que há 12 meses era o número dois da polícia da Nova Zelândia, foi detido em junho e recebeu oito acusações de posse de material de conteúdo condenável.

O ex-policial de 52 anos aceitou em novembro três acusações, incluindo posse de material de exploração sexual infantil e de zoofilia armazenado em seus dispositivos de trabalho. O juiz Tim Black anunciou, em Wellington, a sentença de nove meses de prisão domiciliar. Ele decidiu que McSkimming não deverá ser registrado como criminoso sexual. O magistrado adotou como ponto de partida uma pena de prisão de três anos, mas concedeu reduções porque McSkimming se declarou culpado, demonstrou arrependimento e fez tentativas de reabilitação. Também afirmou que o réu é uma pessoa de baixo risco para a comunidade. A advogada de McSkimming, Letizea Ord, afirmou que seu cliente está profundamente envergonhado de suas ações.