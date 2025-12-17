EUA: Câmara aprova projeto de lei republicano que exclui extensão do subsídios à saúde

Os republicanos da Câmara aprovaram nesta quarta-feira um pacote partidário de políticas de saúde projetado para fornecer uma alternativa conservadora à extensão dos subsídios da Lei de Cuidados Acessíveis (ACA, na sigla em inglês que estão expirando.

No entanto, a legislação tem pouca chance de passar pelo Senado e não aborda o "abismo de custos" que deve atingir 22 milhões de americanos quando os créditos fiscais aprimorados da ACA expirarem em 31 de dezembro - uma dinâmica que enfureceu republicanos centristas que clamam há meses pela extensão dos benefícios.