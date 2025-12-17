Estudante é preso por suspeita de planejar atentado na Polônia

Estudante polonês de 19 anos "fascinado" pelo "islã e terrorismo" tentou entrar em contato com membros do Estado Islâmico (EI) e planejado atacar mercado de Natal, aponta investigaçãoO serviço secreto da Polônia prendeu um estudante universitário de 19 anos acusado de planejar um ataque com explosivos em um mercado de Natal no país. Segundo as autoridades, o suspeito, de nacionalidade polonesa e de origem católica, tinha tentado contato com a organização terrorista Estado Islâmico e era estudante da Universidade Católica de Lublin, disse Jacek Dobrzynski, porta-voz do serviço secreto polonês. "O objetivo dele era matar e intimidar os poloneses", Jacek Dobrzynski, porta-voz do serviço secreto polonês. O estudante foi preso preventivamente no fim de novembro, mas os detalhes do caso só foram divulgados nesta terça-feira (16/12). Ainda segundo o porta-voz, o suspeito vem de uma família "bastante católica", mas teria desenvolvido uma forte "fascinação pelo islã e por terrorismo". Além disso, ele teria adquirido conhecimento sobre como fabricar explosivos e também planejava ingressar em uma organização terrorista para obter ajuda na execução do ataque. Dobrynski não revelou em qual cidade o suspeito planeja realizar o atentado, "para não criar pânico". Promotores do caso afirmaram que suas atividades "não foram além da fase de preparação". O homem, identificado como Mateusz W., foi preso em seu apartamento, onde investigadores apreenderam dispositivos de armazenamento digital com provas dos planos do atentado e material relacionado a vertentes radicais do islã. Ele vai ficar detido durante os próximos três meses enquanto o Departamento de Segurança Interna da Polônia investiga o caso, concluiu o porta-voz. Neste século, nenhum ataque terrorista jihadista foi consumado na Polônia, mas foram relatados vários casos de radicalização individual e de preparação de atentados inspirados pelo Estado Islâmico, que acabaram prevenidos pelas autoridades. Em 2015, Dawid L., um polonês, foi detido na cidade de Radom e mais tarde condenado a 15 anos de prisão por arrecadar fundos para uma organização terrorista e planejar ataques contra o país. Em 2016, um francês foi preso no país acusado de planejar um atentado na Eurocopa daquele ano. Na semana passada, na vizinha Alemanha, cinco homensforam detidos sob suspeita de planejar um ataque a um mercado de Natal, segundo o Ministério Público de Munique. Mandados de prisão foram emitidos contra quatro suspeitos, e um quinto foi colocado em custódia preventiva. Eles foram acusados pelo órgão de organizar um ataque, possivelmente com o uso de um veículo, a uma feira de Natal na região do município de Dingolfing, no estado da Baviera. Fcl (AFP, DPA, Reuters, EFE, ots)