Estamos obtendo direitos sobre terras e petróleo, diz Trump sobre Venezuela

Autor Agência Estado
Agência Estado
Tipo Notícia

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 17, que os Estados Unidos estão obtendo direitos sobre terras e petróleo que a Venezuela tirou dos americanos ilegalmente.

"A Venezuela expulsou nossas empresas, queremos voltar", disse Trump a repórteres.

Sobre a situação dos petroleiros no país latino-americano, o republicano comentou que "é um bloqueio. Não deixaremos ninguém entrar.".

Ele ainda culpou a administração do ex-presidente, Joe Biden, pela situação em que os EUA foram colocados em relação ao governo de Nicolás Maduro. ,

