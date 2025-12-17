Espanha lança bilhete único nacional de 60 euros por mês

Passe válido em toda a rede de transporte público do país segue modelo já em vigor na Alemanha. Governo diz que quer aliviar pressão sobre orçamento das famílias, mas anúncio ocorre em momento de crise política.O governo do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, anunciou nesta segunda-feira (15/12) o lançamento de um bilhete único mensal que pode ser utilizado em toda a rede transporte público no país. Com valor de 60 euros (R$ 383), o bilhete faz parte de uma política para incentivar viagens ecologicamente corretas e aliviar a pressão dos custos. A assinatura com preço fixo, reduzida para 30 euros para pessoas com menos de 26 anos, aplica-se a todos os trens de média distância e suburbanos, bem como aos serviços de ônibus, a partir da segunda quinzena de janeiro. Segundo o primeiro-ministro, a medida tem como objetivo "mudar para sempre a forma como os espanhóis entendem e utilizam o transporte público". O político do Partido Socialista Operário Espanhol (Psoe) elogiou o passe de transporte como prova do compromisso de seu governo em melhorar a vida dos espanhóis. Ele disse que o passe permitirá que as pessoas viajem para qualquer lugar do país. "Estamos falando de 2 milhões de pessoas que pagarão menos a cada mês para ir ao trabalho, voltar para casa ou realizar suas atividades diárias", disse. "É isso que significa governar; tornar as coisas importantes mais fáceis para as pessoas comuns." A economia mensal no transporte público poderá chegar a quase 60% e beneficiar dois milhões de passageiros, informou o gabinete de Sánchez, em nota. O líder socialista não especificou o custo do programa para seu governo minoritário, que tenta aliviar a pressão sobre os orçamentos das famílias, em meio a uma inflação de 3%. Escândalos minam govero Com a medida, a Espanha seguirá o modelo adotado na Alemanha, a maior economia da Europa, onde o Deutschlandticket, um bilhete mensal de transporte com desconto, é oferecido desde maio de 2023 para ônibus, metrô, trens locais e regionais. Atualmente, o preço do bilhete na Alemanha custa 58 euros e permite uso em praticamente todas redes de transporte municipais do país e trens regionais em custo adicional. A notícia do passe divulgada em um momento em que o governo minoritário de coalizão de Sánchez luta para sobreviver a uma série de alegações de corrupção e assédio sexual que atingiram o círculo íntimo do Psoe e do próprio governo. Apesar dos apelos de seus oponentes para a convocação de eleições gerais antecipadas, Sánchez prometeu continuar no poder, insistindo que a Espanha está no caminho certo e que seu governo tem a energia e a determinação para chegar ao fim da atual legislatura em 2027. rc (ots)