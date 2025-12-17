Diogo Jota, Geirge Foreman... as lendas que deixaram o esporte de luto em 2025

A morte do atacante português Diogo Jota, do Liverpool, em um acidente de carro na Espanha, em julho, comoveu o mundo do futebol em 2025. Mas neste ano também faleceram outras lendas do esporte, entre elas o lendário ex-campeão de mundial de boxe George Foreman, o ex-técnico espanhol Xabier Azkargorta e o ex-atacante argentino Juan Ramón 'La Bruja' Verón.

- Diogo Jota - Foi a morte que causou o maior impacto no esporte em 2025. Diogo Jota morreu junto com seu irmão e também jogador de futebol, André Silva, nas primeiras horas do dia 3 de julho, depois que a Lamborghini em que viajavam saiu da estrada no noroeste da Espanha e pegou fogo. O atacante da seleção portuguesa havia se casado com sua companheira e mãe de seus três filhos onze dias antes do acidente.

"O que me consola em tudo isso é que, em seu último mês de vida, ele foi campeão em tudo", disse o técnico do Liverpool, Arne Slot, sobre Diogo Jota. "Um campeão para a sua família, que é o principal e mais importante, porque ele se casou. Um campeão para o seu país, porque ganhou a Liga das Nações com um país que significava muito para ele, já que ele sempre trazia a bandeira para as nossas comemorações", recordou. "E, acima de tudo, um campeão para nós por termos conquistado a Premier League", concluiu Slot.

- George Foreman - O americano George Foreman, ex-campeão mundial dos pesos pesados, que perdeu uma luta histórica e emblemática contra Muhammad Ali em 1974, antes de reconquistar o título duas décadas depois, morreu em 21 de março aos 76 anos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o chamou de "GRANDE LUTADOR". "Ele era alguém especial, mas acima de tudo, era uma grande pessoa", escreveu Trump na rede Truth Social.

"Sua contribuição para o boxe e e fora dele jamais será esquecida", acrescentou a lenda Mike Tyson no X. Foreman foi campeão olímpico de superpesados nos Jogos do México em 1968, mas será sempre lembrado pela "Luta na Selva", quando perdeu o título de peso-pesado para Ali em Kinshasa, capital do antigo Zaire (atual Congo). - 'El Bigotón' Azkargorta -