Deputados alemães aprovam € 50 bilhões em gastos militares

O Bundestag, a Câmara Baixa do Parlamento alemão, aprovou nesta quarta-feira (17) um pacote de gastos militares de 50 bilhões de euros (R$ 320 bilhões), anunciou o governo, com o objetivo de fortalecer o exército contra uma potencial ameaça russa.

"Estamos enviando um sinal à aliança [da Otan] e aos nossos parceiros: a Alemanha está liderando o caminho", declarou o Ministério da Defesa, que listou as compras planejadas, de mísseis a veículos blindados.