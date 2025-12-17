Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Deputados alemães aprovam € 50 bilhões em gastos militares

Deputados alemães aprovam € 50 bilhões em gastos militares

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Bundestag, a Câmara Baixa do Parlamento alemão, aprovou nesta quarta-feira (17) um pacote de gastos militares de 50 bilhões de euros (R$ 320 bilhões), anunciou o governo, com o objetivo de fortalecer o exército contra uma potencial ameaça russa. 

"Estamos enviando um sinal à aliança [da Otan] e aos nossos parceiros: a Alemanha está liderando o caminho", declarou o Ministério da Defesa, que listou as compras planejadas, de mísseis a veículos blindados.

lep/clp/avl-jvb/sag/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar