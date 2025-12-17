Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Copa abre nova rota para cidade venezuelana de Maracaibo

Copa abre nova rota para cidade venezuelana de Maracaibo

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A companhia aérea panamenha Copa, que suspendeu temporariamente seus voos tendo Caracas como origem e destino em meio à presença militar dos Estados Unidos no Caribe, voará para a cidade venezuelana de Maracaibo a partir do próximo sábado, anunciou a empresa nesta quarta-feira (17).

A Venezuela está praticamente isolada devido ao cancelamento de voos por parte de companhias aéreas internacionais, inclusive a Copa e sua empresa de baixo custo Wingo.

A nova rota ligará a Cidade do Panamá ao aeroporto internacional La Chinita com um voo diário, ressaltou a Copa em um comunicado.

"Operar para este aeroporto é seguro e confiável" porque ele conta com "sistemas de aproximação que mitigam o risco" de "eventuais intermitências nos sinais de navegação", assegurou a companhia.

As duas companhias aéreas panamenhas suspenderam seus voos para Caracas em 5 de dezembro e desde então prorrogaram a medida três vezes até 15 de janeiro.

Estes cancelamentos foram decididos em reação a um alerta da autoridade aeronáutica americana devido a um aumento da atividade militar no Caribe, onde os Estados Unidos mantêm uma ampla mobilização para pressionar o governo do presidente Nicolás Maduro como parte de sua ofensiva antidrogas. 

Antes dos cancelamentos, a Copa tinha dois voos diários tendo Caracas como origem e destino.

jjr/axm/nn/mvv

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar