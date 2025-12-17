Copa abre nova rota para cidade venezuelana de Maracaibo

A Venezuela está praticamente isolada devido ao cancelamento de voos por parte de companhias aéreas internacionais, inclusive a Copa e sua empresa de baixo custo Wingo.

A companhia aérea panamenha Copa, que suspendeu temporariamente seus voos tendo Caracas como origem e destino em meio à presença militar dos Estados Unidos no Caribe, voará para a cidade venezuelana de Maracaibo a partir do próximo sábado, anunciou a empresa nesta quarta-feira (17).

A nova rota ligará a Cidade do Panamá ao aeroporto internacional La Chinita com um voo diário, ressaltou a Copa em um comunicado.

"Operar para este aeroporto é seguro e confiável" porque ele conta com "sistemas de aproximação que mitigam o risco" de "eventuais intermitências nos sinais de navegação", assegurou a companhia.

As duas companhias aéreas panamenhas suspenderam seus voos para Caracas em 5 de dezembro e desde então prorrogaram a medida três vezes até 15 de janeiro.

Estes cancelamentos foram decididos em reação a um alerta da autoridade aeronáutica americana devido a um aumento da atividade militar no Caribe, onde os Estados Unidos mantêm uma ampla mobilização para pressionar o governo do presidente Nicolás Maduro como parte de sua ofensiva antidrogas.