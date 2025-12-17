Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Congresso argentino inicia debate de reformas polêmicas de Milei

Autor AFP
Tipo Notícia

O Congresso argentino começou, nesta quarta-feira (17), a debater o orçamento de 2026, uma reforma trabalhista e uma modificação da lei de geleiras, três iniciativas polêmicas do presidente ultraliberal Javier Milei.

As iniciativas buscam aprofundar o ajuste fiscal, flexibilizar o mercado de trabalho e promover investimentos em mineração.

Uma comissão do Senado liderada pelos governistas iniciou a tramitação da reforma trabalhista, rejeitada pela oposição e pelas centrais sindicais, que vão protestar na quinta-feira contra a iniciativa, considerada por elas como precarização das condições de trabalho.

A medida permite, entre outros pontos, estender a jornada de trabalho para até 12 horas e fracionar as férias. Também reduz o custo das indenizações por demissão e cria um fundo de desligamento que, segundo a oposição, retira recursos da seguridade social.

"Isso nos permite avançar em uma modernização trabalhista. Não vamos contra os direitos de ninguém", disse Milei em uma entrevista recente à TV, na qual chamou de "anacrônico" o atual sistema contratual.

Segundo o Executivo, a reforma permitirá reativar o mercado de trabalho e contribuirá para formalizar quase 40% da força de trabalho que estaria na informalidade, segundo estimativas.

Ao se manifestar diante da comissão, o secretário (ministro) do Trabalho, Julio Cordero, afirmou que a lei atual "paralisa contratações" porque "há o temor de entrar em um ambiente que se tornou conflituoso".

"As normas trabalhistas criam emprego porque criam um ambiente de segurança jurídica", disse no primeiro dia de debates.

O governo espera uma tramitação rápida para obter meia sanção antes do encerramento do período de sessões extraordinárias, em 30 de dezembro.

O senador peronista e advogado trabalhista Mariano Recalde criticou a medida que, segundo ele, "encerra todas as discussões a favor do empregador, não há equilíbrio".

A lei "degrada a condição humana e a dignidade do trabalhador", afirmou. "Este governo da liberdade quer voltar a ter escravos, servidão, trabalhadores sem direitos."

Paralelamente, a Câmara dos Deputados iniciou o debate da lei orçamentária de 2026. O governo prorrogou até agora o orçamento de 2023, apesar do impacto da inflação nos últimos anos (211% em 2023, 118% em 2024 e cerca de 30% em 2025).

O texto prevê uma inflação de 10,1% e um crescimento do Produto Interno Bruto de 5% no próximo ano.

Além disso, elimina a obrigação de destinar 6% do PIB à educação e corta recursos das pessoas com deficiência, um dos mais afetados pelo ajuste fiscal de Milei. 

Por outro lado, aumenta em 39% os recursos para um plano nacional de alfabetização.

Nesta quarta-feira também começou no Senado a tramitação de uma modificação de uma lei ambiental que limita as atividades extrativistas em áreas de geleiras.

