Atentado em Sydney: atirador é acusado de 'terrorismo'

A polícia australiana acusou nesta quarta-feira (17) um dos suspeitos do atentado antissemita na praia de Bondi, em Sydney, no dia do funeral de duas das 15 vítimas fatais do ataque. Sajid Akram e seu filho Naveed são suspeitos de abrir fogo na tarde de domingo (14) contra a festa judaica de Hanukkah em Bondi, um atentado que deixou 15 mortos e dezenas de feridos.

Naveed foi indiciado nesta quarta-feira por 15 acusações de homicídio e por cometer um “ato terrorista”. "A polícia alegará no tribunal que o homem participou de atos que causaram mortes, ferimentos graves e colocaram em risco a vida de outras pessoas com o objetivo de promover uma causa religiosa e propagar medo na comunidade", informou o departamento de polícia do estado de Nova Gales do Sul. "Os primeiros indícios apontam para um ataque terrorista inspirado pelo EI (sigla do grupo jihadista Estado Islâmico), uma organização considerada terrorista pela Austrália", acrescentou a polícia em um comunicado. Sajid, de 50 anos, morreu no local do ataque em uma troca de tiros com a polícia. Naveed, o filho de 24 anos, foi atingido por tiros e permanece no hospital sob vigilância policial.

- Luto - Eli Schlanger, pai de cinco filhos e conhecido como o "rabino de Bondi", foi a primeira vítima a ser sepultada, após uma homenagem com uma cerimônia na sinagoga Chabad de Bondi. Parentes e amigos choraram quando o corpo foi levado à sinagoga dentro de um caixão preto.

"Quem o conheceu sabia que ele era o melhor de nós", declarou um dos líderes da comunidade judaica australiana, Alex Ryvchin, antes do funeral. Durante a tarde, muitas pessoas lotaram a sinagoga Chabad para o serviço fúnebre do rabino Yaakov Levitan, de 39 anos e pai de quatro filhos. Viaturas policiais monitoraram as ruas ao redor da sinagoga de Bondi, diante da multidão que se reuniu para prestar suas homenagens.

"Meu coração está com a comunidade hoje e todos os dias", afirmou nesta quarta-feira o primeiro-ministro Anthony Albanese. - "Ideologia de ódio" - O chefe de Governo disse que os criminosos foram radicalizados por uma "ideologia de ódio". Os australianos questionam se as autoridades poderiam ter atuado antes para impedir o ataque.