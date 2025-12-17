Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Amazon lança trailer de seu documentário sobre Melania Trump

Autor AFP
Tipo Notícia

Os estúdios Amazon-MGM lançaram nesta quarta-feira (17) o primeiro trailer do documentário "Melania", que acompanha a esposa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante as três semanas anteriores à sua posse na Casa Branca em janeiro.

O documentário, do qual Melania é produtora-executiva, estreará nos cinemas em 30 de janeiro e anuncia um acesso "sem precedentes" àqueles 20 dias, "pelos olhos da própria primeira-dama".

Segundo o Wall Street Journal, Melania receberá mais de 70% dos 40 milhões de dólares (R$ 220,4 milhões) que a Amazon desembolsou para financiar o documentário. Uma soma muito superior à oferta de 14 milhões (R$ 77,1 milhões) feita pela Disney, a segunda mais alta depois da Amazon-MGM, de acordo com o jornal.

O filme chega após uma grande aproximação ao longo do último ano entre o fundador da Amazon, Jeff Bezos, e o presidente Trump. Bezos ganhou um assento na primeira fila na posse do republicano para seu segundo mandato, em 20 de janeiro, no Capitólio.

"Aqui vamos nós de novo", diz a ex-modelo de 55 anos olhando diretamente para a câmera, instantes antes da posse, no início do trailer, que dura pouco mais de um minuto e no qual ela aparece indo de reunião em reunião.

Em um escritório luxuoso em um arranha-céu, Melania liga para o marido para parabenizá-lo por um discurso: "Alô, senhor presidente. Parabéns", diz ela. E quando ele pergunta: "Você viu?", ela responde: "Não… Vou ver no noticiário."

O trailer também mostra uma sessão de fotos na Casa Branca, imagens de viagens e momentos mais íntimos, como a colocação de uma flor branca em uma tumba.

Desde que o presidente assumiu o cargo, os Trump vivem separados na maior parte do tempo. Melania passa a maior parte dos seus dias em Nova York, onde seu filho Barron, de 19 anos, está matriculado na universidade.

"Melania" também marca o retorno por trás das câmeras de Brett Ratner, o diretor de sucessos de bilheteira como "A Hora do Rush" e "X-Men: O Confronto Final", que foi acusado em 2017 de agressão sexual por várias atrizes, em pleno movimento #MeToo.

