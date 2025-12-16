Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Wall Street fecha com resultados mistos após números de emprego nos EUA

Autor AFP
Tipo Notícia

A Bolsa de Valores de Nova York fechou sem tendência definida nesta terça-feira (16), após a publicação dos números de emprego dos Estados Unidos correspondentes a novembro.

Nesse sentido, o Dow Jones recuou 0,62%, o Nasdaq subiu 0,23% e o S&P 500 caiu 0,24%.

O mercado de trabalho americano deu novas demonstrações de seu enfraquecimento, com um aumento da taxa de desemprego para 4,6% em novembro, a mais alta em quatro anos, informou o Departamento de Trabalho.

Mesmo assim, a geração de emprego foi melhor que a esperada pelo mercado, com 64 mil novos postos de trabalho, segundo números oficiais publicados nesta terça-feira.

Os analistas previam mais 45 mil vagas e uma taxa de desemprego de 4,5%, segundo uma pesquisa publicada pelo MarketWatch.

"O emprego aumentou nos setores de saúde e construção em novembro, enquanto o governo federal continuou perdendo postos de trabalho", informou o departamento.

Os dados do mês de novembro serão publicados com atraso devido à paralisação orçamentária que durou 43 dias entre outubro e novembro, o que prejudicou a coleta de dados.

