UE desiste de proibir completamente a venda de carros com motor de combustão até 2035

Autor AFP
A União Europeia abandonou, nesta terça-feira (16), seu plano inicial de proibir completamente a venda de veículos novos com motor de combustão em 2035, uma medida destinada a mitigar a crise que o setor automotivo enfrenta na Europa. 

A partir dessa data, os fabricantes poderão continuar vendendo um número limitado de veículos novos com motores de combustão interna ou híbridos, desde que atendam a determinadas condições. 

Trata-se de uma decisão "pragmática", declarou o vice-presidente da Comissão Europeia, Stéphane Séjourné, à AFP, justificando a revogação de um dos principais compromissos da UE para alcançar a neutralidade do carbono até 2050.

