Trump ordena bloqueio total de todos os petroleiros sancionados entrando e saindo da Venezuela

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 16, que ordenou o bloqueio total de todos os petroleiros sancionados entrando e saindo da Venezuela, além de designar o regime de Nicolás Maduro como uma organização terrorista estrangeira.

"A Venezuela está completamente cercada pela maior Armada já reunida na História da América do Sul. Ela só vai crescer, e o choque para eles será como nada que já tenham visto antes - Até que devolvam aos Estados Unidos da América todo o Petróleo, Terras e outros Ativos que anteriormente nos roubaram", escreveu Trump na Truth Social.