Trump impõe proibição de viagem a mais 7 países e palestinos

O presidente Donald Trump ampliou nesta terça-feira (16) a proibição de viagens aos Estados Unidos para cidadãos de mais sete países, incluindo a Síria e portadores de passaportes da Autoridade Palestina.

A Casa Branca afirmou que Trump, que há muito tempo defende a restrição da imigração, age "para proteger a segurança dos Estados Unidos", segundo uma publicação nas redes sociais.

