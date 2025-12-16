Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump fará um discurso à nação na quarta-feira

Autor AFP
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que fará um pronunciamento à nação pela televisão na quarta-feira (17), acrescentando que este foi um "ótimo ano" para os Estados Unidos desde seu retorno ao poder em janeiro. 

"Meus caros americanos: Farei um PRONUNCIAMENTO À NAÇÃO amanhã à noite, AO VIVO DA CASA BRANCA, às 21h00 (horário do leste dos EUA, 23h00 no horário de Brasília). Espero 'vê-los' lá", disse ele em sua rede social Truth Social nesta terça-feira (16). 

"Tem sido um ótimo ano para o nosso país, e O MELHOR AINDA ESTÁ POR VIR!".

Tags

trump

