Trump anuncia bloqueio dos EUA a petroleiros venezuelanos submetidos a sanções

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (16) um bloqueio naval a "petroleiros submetidos a sanções" que entram e saem da Venezuela, uma escalada em sua campanha de pressão sobre Caracas.

"Hoje, determino O BLOQUEIO TOTAL E COMPLETO DE TODOS OS PETROLEIROS SANCIONADOS que entram e saem da Venezuela", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social, dias depois de as forças americanas apreenderem um navio-tanque nas imediações do país sul-americano.