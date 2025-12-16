Trump adiciona cinco países à sua lista de proibição de entrada nos EUA

O governo de Donald Trump ampliou nesta terça-feira, 16, sua proibição de entrada nos Estados Unidos. O governo republicano acrescentou a proibição de entrada a cidadãos de cinco países, além de restringir completamente a entrada de pessoas com documentos de viagem emitidos pela Autoridade Palestina. Veja a seguir quais são os países:

Burkina Faso Mali Níger Sudão do Sul

Síria A medida faz parte dos esforços contínuos para endurecer os padrões de entrada nos EUA para viagens e imigração. A decisão segue-se à prisão de um afegão suspeito do tiroteio contra dois membros da Guarda Nacional no fim de semana do Dia de Ação de Graças perto da Casa Branca. O suspeito se declarou inocente das acusações de homicídio e agressão. Em junho, Trump anunciou que os cidadãos de vários países teriam sua entrada proibida e que os de outros sete enfrentariam restrições. A decisão ressuscitou uma política emblemática de seu primeiro mandato. A proibição anunciada em junho incluía 12 nações:

Afeganistão Mianmar Chade

República do Congo Guiné Equatorial Eritreia