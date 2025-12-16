'Teremos armas para neutralizar o ataque do PSG', diz Filipe Luís

O técnico do Flamengo, Filipe Luís, mostrou confiança em entrevista coletiva nesta terça-feira (16) e declarou que sua equipe tem condições de controlar o poderoso ataque do Paris Saint-Germain, seu adversário na final da Copa Intercontinental. O desafio, no entanto, é gigante, já que o time carioca terá pela frente o atual campeão da Europa, que sob o comando do espanhol Luis Enrique e com a habilidade do Bola de Ouro Ousmane Dembélé mostrou um nível que assombrou o mundo.

"Não tenho nenhuma dúvida que jogadores tão jovens e tão rápidos nos colocarão em dificuldade em determinados momentos do jogo", reconheceu Filipe Luís. "Temos uma forma de defender, não defendemos o jogador, defendemos a equipe, a bola, e esperamos tirar o máximo de tempo possível de jogadores determinantes, em especial no meio. Não tenho dúvidas de que teremos armas para neutralizar o ataque do PSG", acrescentou o treinador. O comandante rubro-negro destacou a importância de seus jogadores fazerem um "jogo perfeito" para terem chances de derrotar "a melhor equipe do mundo". "São várias equipes que jogaram contra eles, com estratégias diferentes, e poucos conseguiram neutralizar. São jogadores com velocidade, poderio ofensivo e muito completo em todas as fases. Não à toa, foram campeões da Champions", analisou.

Filipe Luís também elogiou Luis Enrique, treinador que "mostrou ao mundo que no futebol moderno, para vencer, todos têm que correr". "Ele perdeu a maior estrela [Kylian Mbappé, que se transferiu para o Real Madrid] e montou uma equipe sólida com jovens e conquistou o título mais sonhado, que é a Champions League". Apesar de reconhecer as dificuldades de enfrentar o campeão europeu, o técnico do Flamengo confia em seu elenco repleto de estrelas, um dos mais caros das Américas.