Tênis masculino implementará nova regra contra o calor extremo

A ATP, organizadora do circuito profissional do tênis masculino, anunciou nesta terça-feira (16) a introdução de uma regra para proteger os jogadores do calor extremo a partir da temporada de 2026, depois das críticas em relação a torneios recentes. "Os tenistas poderão solicitar uma pausa de dez minutos durante o terceiro set para se refrescarem caso o Índice de Bulbo Úmido e Temperatura de Globo (IBUTG), que leva em consideração a temperatura, a umidade e o vento, atinja 30,1 durante os dois primeiros sets", explicou a ATP.

Se o IBUTG estiver acima de 32,2, o jogo será interrompido. O objetivo da nova norma é "proteger a saúde dos jogadores" e "melhorar as condições para os espectadores, árbitros, boleiros e equipe de organização" das competições. Até agora, as decisões sobre as condições de jogo ligadas à meteorologia e ao calor eram responsabilidade dos supervisores dos torneios, de acordo com as equipes médicas e os organizadores locais. Durante 2025, o calor foi notícia em várias ocasiões durante a temporada do tênis.