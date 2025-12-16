Síria celebra o 'herói' do ataque em praia australiana

Ahmed al-Ahmed, o herói que arriscou a vida ao desarmar um dos atiradores na praia de Bondi, em Sydney, Austrália, tornou-se motivo de orgulho em sua cidade natal na Síria. "Seu ato é motivo de orgulho para nós e para a Síria", disse Mohamed, agricultor do vilarejo de Al Nayrab e tio de Ahmed, à AFP.

Ahmed, vendedor de frutas, emigrou da Síria para a Austrália em 2007, contou Mohamed, de 60 anos. Seu sobrinho, de 44 anos e pai de dois filhos, tornou-se um herói ao interceptar um ataque a uma congregação judaica que celebrava o Hanukkah na popular praia de Bondi, em Sydney. Os dois agressores mataram 15 pessoas e atiraram em Ahmed várias vezes no ombro durante a intervenção. Seu tio conta que estava nas redes sociais quando se deparou com o vídeo, que rapidamente viralizou, mostrando seu sobrinho lutando com um dos agressores.

"Suspeitei que fosse meu sobrinho, então liguei para o pai dele, e ele confirmou que Ahmed foi quem tomou a arma", relatou. As imagens mostram Ahmed agachado entre carros estacionados durante o ataque e, em seguida, lutando para tomar a arma de um dos agressores. "Este incidente causou comoção mundial. Ele é da Síria, é muçulmano e não tinha outra motivação para fazer isso além de heroísmo e valentia", disse seu tio.

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, disse à emissora nacional ABC que o ataque parece ter sido "motivado pela ideologia do Estado Islâmico". Quando visitou Ahmed no hospital, o premier elogiou seu feito e disse que "sua valentia é uma inspiração para todos os australianos". Uma campanha online arrecadou mais de 1,9 milhão de dólares australianos (6,4 milhões de reais) para cobrir as despesas médicas de Ahmed.

- Corajoso - Segundo seu tio, Ahmed deixou Al Nayrab em 2007 rumo à Austrália, onde inicialmente trabalhou como pedreiro antes de abrir uma banca de frutas e verduras em Sydney. Seus pais o visitaram há dois meses e ainda estavam lá quando o ataque ocorreu.