Sheinbaum critica declaração de Trump sobre o fentanil como 'arma de destruição em massa'

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, pediu nesta terça-feira (16) que as causas do consumo do fentanil sejam analisadas antes de declarar a droga uma "arma de destruição em massa", como fez o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no dia anterior.

Trump assinou um decreto na segunda-feira que classifica o fentanil, um potente opioide que causou uma crise de saúde pública nos Estados Unidos, como uma "arma de destruição em massa".