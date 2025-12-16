Senadores dos EUA interrogam funcionários de Trump sobre ataques no Caribe e no Pacífico

Senadores dos Estados Unidos submeteram, nesta terça-feira (16), funcionários de segurança nacional do alto escalão do governo a um intenso interrogatório sobre os ataques contra lanchas de supostos narcotraficantes no Caribe e no Pacífico, que geram temores de uma escalada militar perto da Venezuela. A sessão informativa, protagonizada pelos secretários de Defesa, Pete Hegseth, e de Estado, Marco Rubio, ocorre em meio a uma crescente inquietação no Congresso pela expansão da campanha do presidente Donald Trump em águas da América Latina.

Legisladores avaliam medidas para limitar a autoridade do governo para agir sem sua aprovação. A administração Trump afirma que as operações buscam deter o fluxo de drogas com destino aos Estados Unidos. Mas seus críticos questionam a legalidade da campanha, que deixa ao menos 26 embarcações destruídas e 95 mortos, segundo números do Exército americano. A sessão sigilosa precedeu uma possível votação no Senado sobre resoluções destinadas a restringir que Trump lance uma ação militar contra a Venezuela sem o consentimento do Congresso. O líder democrata da minoria no Senado, Chuck Schumer, declarou, no entanto, a jornalistas ao sair da sala que os funcionários não apresentaram nada de novo.

"O governo veio a esta sessão informativa de mãos vazias [...] e, se não podem ser transparentes sobre isso, como se pode confiar na sua transparência sobre todos os demais assuntos que agitam o Caribe?", questionou o senador. Os ataques às lanchas geraram especial atenção quando, durante uma operação datada de 2 de setembro, as forças americanas atacaram os destroços de uma embarcação que já havia sido atingida, matando dois sobreviventes. Senadores democratas e também republicanos exigiram respostas sobre a base legal desse ataque e sobre a negativa de acesso pleno do Congresso às imagens em vídeo, que até agora só foram vistas por alguns poucos congressistas.

Schumer advertiu que a falta de transparência -- somada à presença na região de tropas americanas e do porta-aviões USS Gerald R. Ford, o maior do mundo -- poderia arrastar o país para um conflito de duração indefinida. - 'Missão muito bem-sucedida' - Ao sair da reunião, Rubio e Hegseth defenderam a campanha naval como uma "missão muito bem-sucedida", que, segundo eles, tem na mira organizações designadas como terroristas por Washington e cartéis acusados de traficar drogas e armas para os Estados Unidos.

Rubio disse que o Pentágono permitiria aos membros dos comitês de Forças Armadas da Câmara dos Representantes e do Senado ver o vídeo no fim desta semana junto ao comandante que ordenou os ataques, o almirante Frank Bradley. "Mas, em consonância com a política de longa data do Departamento de Defesa, não vamos divulgar ao público um vídeo de sigilo máximo, completo e sem edição", afirmou Hegseth. Alguns republicanos questionaram se alvejar náufragos suspeitos de tráfico de drogas viola o direito internacional.