Seca crítica ameaça abastecimento de água em São Paulo

Após registrar o ano mais seco da última década, São Paulo enfrenta uma crise hídrica que pode exigir o agravamento das medidas de racionamento já em vigor na capital, que sofre com chuvas abaixo da média histórica há três anos consecutivos. As autoridades esperam um aumento das chuvas a partir dos primeiros meses de 2026, segundo as previsões meteorológicas, o que ajudaria o sistema hídrico a retornar aos níveis normais.

A represa Jaguari-Jacareí, o maior reservatório paulista, localizado 120 km a nordeste da cidade e responsável pelo abastecimento hídrico de 9 milhões de pessoas, opera com menos de 18% de sua capacidade nesta terça-feira (16), com volumes próximos aos da seca severa de 2014. O nível da água caiu tanto que a maior parte da represa está seca e atravessada por riachos escassos, observou a AFP. "A partir de agosto, a água começou descer e descer. Dá muito medo, a gente vê dia após dia isso diminuindo. Essa semana teve um pouco de chuva, mas não foi nada suficiente para mexer com a água", disse à AFP Daniel Bacci, dono de uma pousada perto de Jaguari-Jacareí. Especialistas apontam que o clima de São Paulo passou por mudanças associadas ao aquecimento global nas últimas décadas, com precipitações mais escassas na média anual, embora mais intensas durante o período chuvoso.

A represa Jaguari-Jacareí faz parte do sistema hídrico da Cantaneira, principal sistema da megalópole, que nos últimos dias chegou a operar com menos de 20% de sua capacidade total. Se seus níveis permanecerem tão baixos até janeiro, o sistema entrará, pela primeira vez, na classificação "mais crítica prevista" em um protocolo de 2017 para situações de escassez, alertou a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). Em outubro, o governo do estado implementou um plano de contingência que inclui o racionamento de água, por meio da redução da pressão nas tubulações, por períodos de até 16 horas por dia.