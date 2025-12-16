Razões para acreditar, ou não, no Flamengo contra o PSG no Intercontinental

Será este finalmente o ano da redenção sul-americana? Em busca do seu segundo título mundial, o Flamengo espera desafiar o poderoso Paris Saint-Germain na final da Copa Intercontinental, nesta quarta-feira (17), no Catar. Mas os sonhos legítimos do clube mais popular do Brasil são uma coisa, e a realidade, muitas vezes avassaladora, do poder do futebol europeu, é outra.

A seguir, três motivos para acreditar, ou não, no Flamengo ma final que será disputada no estádio Ahmed bin Ali, em Al-Rayyan, a partir das 14h (horário de Brasília). 1. Poder e ambição como rei da América do Sul O Flamengo pretende acabar com o domínio absoluto que os europeus estabeleceram nos últimos 12 anos. O Corinthians, em 2012, foi o último time sul-americano a levantar o troféu Intercontinental ou do Mundial de Clubes com sete equipes, que decorreu entre 2005 e 2023. Mas o técnico Filipe Luís e seu elenco estrelado, ao menos para os padrões do continente americano, estão decididos a interromper a hegemonia do Velho Continente.

Os rubro-negros estão confiantes de que o nível que alcançaram para ganhar a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro é o suficiente para dobrar o campeão europeu, que vai estrear no Intercontinental depois de vencer a Liga dos Campeões pela primeira vez. "Não tenho dúvidas de que teremos armas para neutralizar o ataque do PSG", disse Filipe Luís em coletiva na véspera da final. 2. Experiência em derrubar gigantes

O talento do meia uruguaio Giorgian de Arrascaeta é um ponto forte do Fla para sonhar com o título. O camisa 10 tem a companhia de outros jogadores experientes como o goleiro argentino Rossi, o zagueiro Danilo, o lateral Alex Sandro e o volante Jorginho, entre outros. Todos eles estiveram na primeira Copa do Mundo de Clubes com 32 equipes, disputada no meio do ano nos Estados Unidos, onde o time carioca venceu com autoridade o Chelsea (3 a 1) na fase de grupos. Os 'Blues' acabaram com o título e o Flamengo caiu nas oitavas de final diante do Bayern de Munique (4 a 2), mas deixou a impressão de que pode encarar qualquer adversário.

"Dentro do campo somos 11 contra 11. Já temos a experiência do Mundial, de enfrentar grandes equipes (...) e jogamos de igual para igual", disse Rossi. Além disso, o PSG foi derrotado em seu último confronto com um time brasileiro, 1 a 0 para o Botafogo, em sua estreia na Copa de Clubes. Depois de perder a final para o Chelsea nos Estados Unidos, o time parisiense ainda não reencontrou o nível que assombrou o mundo e ocupa a vice-liderança do Campeonato Francês, atrás do Lens.