Presidente da Costa Rica pode perder imunidade parlamentar

O presidente da Costa Rica, Rodrigo Chaves, enfrenta a possibilidade de perder sua imunidade parlamentar nesta terça-feira (16), um passo anterior a um potencial processo de impeachment por supostamente influenciar a campanha eleitoral de 2026. Esta é a segunda vez que Chaves, de 64 anos, arrisca seu futuro político perante o Congresso dos Deputados, que em setembro rejeitou uma moção para cassar sua imunidade em um caso de suposta corrupção.

Agora, o Tribunal Supremo de Eleições (TSE) solicitou ao Congresso a suspensão de sua imunidade para que ele possa ser investigado por supostamente abusar de seu cargo "ilegitimamente" e "favorecer uma agenda política". Na Costa Rica, o presidente está proibido de participar de atividades de campanha ou usar seu cargo para beneficiar um partido político. O presidente, que goza de grande popularidade por sua postura linha-dura, afirma que "não há violação da lei ou da Constituição" e acusa seus oponentes de promoverem "um circo" e "um linchamento político descarado". Para que Chaves, economista que trabalhou no Banco Mundial, perca sua imunidade parlamentar, são necessários 38 votos dos 57 membros do Congresso.