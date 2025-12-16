Petróleo cai com hipótese de acordo sobre Ucrânia

"O preço do petróleo Brent caiu [na sessão] abaixo da barreira dos 60 dólares por barril pela primeira vez em mais de sete meses", indica Carsten Fritsch, do Commerzbank.

As cotações do petróleo recuaram de forma notável nesta terça-feira (16), pela quarta sessão consecutiva, devido a avanços nas conversas para um acordo para encerrar a guerra na Ucrânia, em um mercado que teme o excesso de oferta.

Ao fechar em 58,92 dólares (-2,71%), o contrato de referência europeu para entrega em fevereiro atingiu inclusive o seu fechamento mais baixo desde fevereiro de 2021.

Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), para entrega em janeiro, recuou 2,73%, para 55,27 dólares, um nível inédito há quase cinco anos.

"A pressão vendedora é gerada por novas esperanças de que a guerra na Ucrânia chegue a seu fim em um futuro próximo e pelo relaxamento ou levantamento das sanções americanas contra o setor petrolífero russo que acompanharia" este desenvolvimento, estima Fritsch.

Em cerca de dez dias, o preço do WTI caiu 8%.