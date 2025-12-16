Perdas econômicas provocadas por catástrofes naturais registram queda de um terço em 2025

As perdas econômicas provocadas pelos desastres naturais em todo o mundo registraram queda de 33% em 2025, a 220 bilhões de dólares (1,19 trilhão de reais), aponta a primeira estimativa da resseguradora suíça Swiss Re divulgada nesta terça-feira (16). A conta para as seguradoras ficou em 107 bilhões de dólares (579 bilhões de reais), 24% a menos que no ano anterior, informou a Swiss Re em um comunicado.

A queda é explicada pela temporada de furacões no Atlântico Norte, menos custosa que a de 2024, marcada pela passagem dos fenômenos meteorológicos Debby, Helene e Milton. A temporada de 2025 de furacões somou 13 fenômenos, três deles de categoria 5 (Erin, Humberto e Melissa), mas "pela primeira vez em 10 anos" nenhum deles tocou o solo nos Estados Unidos, o que explica a conta menor para as seguradoras, destacou a empresa suíça. O furacão que provocou mais danos econômicos este ano foi o fenômeno Melissa, que atingiu a Jamaica e também passou por Haiti e Cuba. As perdas seguradas são avaliadas em até 2,5 bilhões de dólares (13,5 bilhões de reais). Apesar da queda, 2025 foi o sexto ano em que os gastos cobertos pelas seguradoras em casos de desastres naturais superaram 100 bilhões de dólares. Um dos motivos é a série de tempestades convectivas severas, que prossegue em "trajetória ascendente".