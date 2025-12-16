Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Organização feminista denuncia Brigitte Macron

AFP
Uma associação feminista anunciou, nesta terça-feira (16), um processo por difamação pública contra Brigitte Macron, esposa do presidente francês, que chamou algumas ativistas de "vadias estúpidas" por interromperem a apresentação de um ator acusado de estupro. 

Suas palavras provocaram indignação entre grupos feministas, a esquerda e o setor cultural, onde diversas atrizes, como Marion Cotillard, expressaram seu apoio às vítimas de agressão sexual. 

A associação feminista Les Tricoteuses hystériques entrou com o processo "em nome de 343 mulheres e associações, que se declaram coletiva e individualmente afetadas por essas declarações". 

De acordo com o texto do processo, consultado pela AFP, as declarações feitas por Brigitte Macron em 7 de dezembro "podem constituir o crime de difamação pública". 

A esposa do presidente Emmanuel Macron chamou as feministas do coletivo #NousToutes, que interromperam o show do ator e comediante Ary Abittan em 6 de dezembro, de "vadias estúpidas".

Em 2021, uma jovem acusou Abittan de estupro, mas após três anos de investigação, o caso foi arquivado por falta de provas. No entanto, grupos feministas questionaram seu retorno aos palcos, realizando protestos perto dos locais onde ele se apresenta. 

Em sua primeira reação à polêmica, Brigitte Macron disse na segunda-feira, em entrevista ao veículo de comunicação Brut, que lamenta se suas palavras magoaram "as mulheres vítimas", mas esclareceu que elas foram ditas "em particular" e que não se arrepende delas. 

A França foi abalada nos últimos anos por uma série de denúncias de estupro e agressão sexual contra figuras proeminentes, na esteira do movimento #MeToo. 

