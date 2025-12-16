Organização dos Jogos de Inverno enfrenta 'problema técnico' para produzir neve artificial

O comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026 reconheceu nesta terça-feira (16) que enfrenta "um problema técnico" na produção de neve artificial nas instalações em Livigno, onde serão realizadas as provas de snowboard e esqui freestyle. Para poder cobrir de neve o Livigno Snow Park e criar os módulos, saltos e half-pipes necessários para as competições das duas modalidades, os organizadores devem produzir grandes quantidades de neve artificial.

Seus canhões de neve são alimentados com água de um reservatório, o de Monte Sponda, com capacidade para 203 mil metros cúbicos, cuja construção, ao custo de 21,7 milhões de euros (R$ 139 milhões na cotação atual), foi concluída no final de novembro. "Nos últimos dias, um problema técnico afetou o sistema de abastecimento de água" dos canhões de neve, informaram os organizadores em um comunicado enviado à AFP. "Resolvemos o problema imediatamente, em 72 horas, e estamos realizando testes para reiniciar o sistema. Retomaremos a produção de neve nos próximos dias", acrescenta o texto. A produção de neve artificial estava programada para começar na semana passada.

Contactada pela AFP, a Simico, empresa responsável pela entrega das obras olímpicas e pela construção do reservatório de Monte Sponda, não quis comentar o assunto. Mesmo antes desse contratempo, o secretário-geral da Federação Internacional de Esqui (FIS), Michel Vion, já havia expressado no início de dezembro sua preocupação com o atraso nas instalações de Livigno. "Estamos um pouco preocupados porque a necessidade de neve é importante para essas modalidades", disse Vion na ocasião.