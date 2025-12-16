Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

ONU pede libertação dos venezuelanos detidos por atividades cívicas

Autor AFP
Tipo Notícia

O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, pediu nesta terça-feira (16) a libertação "incondicional" de todos os presos na Venezuela por suas "atividades no espaço cívico".

Segundo a ONG Foro Penal, pelo menos 889 pessoas permanecem detidas por motivos políticos sob o governo de Nicolás Maduro. Outras organizações elevam esse número para mais de mil. 

Grupos de direitos humanos alertam para padrões sistemáticos de perseguição política, incluindo "detenções arbitrárias" e "desaparecimentos forçados". 

"Exorto a libertação incondicional de todos os detidos arbitrariamente por suas atividades na esfera cívica", declarou Türk ao Comitê de Direitos Humanos em Genebra. 

O representante da ONU também alertou que as autoridades venezuelanas "intensificaram a detenção de pessoas consideradas vozes dissidentes, tanto no país quanto no exterior".

