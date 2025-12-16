Milei republica post que compara Brasil e outros países com governo de esquerda a favelas

O presidente da Argentina, Javier Milei, compartilhou, nesta segunda-feira, 15, uma ilustração onde comparava Brasil, Uruguai, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa* a uma grande favela e os demais países da América do Sul como áreas futuristas. A postagem acontece após José Antonio Kast, que é de direita, ser eleito o novo presidente do Chile no domingo, 14.

A publicação foi originalmente feita pelo perfil Leon Libertario, que compartilha "notícias com imagens do melhor governo da história (da Argentina)". Na descrição, é dito que o "povo sul-americano grita liberdade" e que "basta do socialismo empobrecedor". A comparação "favela" e "futurismo" relaciona as regiões aos governos de esquerda e de direita, respectivamente.