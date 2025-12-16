Milei recebe Kast em primeira viagem ao exterior do presidente eleito do Chile

O presidente da Argentina, Javier Milei, se reuniu nesta terça-feira (16) em Buenos Aires com José Antonio Kast na primeira visita ao exterior do mandatário eleito do Chile. Em um encontro na Casa Rosada pouco depois do meio-dia, ambos os líderes de direita "estabeleceram prioridades" em segurança e combate ao crime organizado transnacional, bem como para o fomento do comércio e dos investimentos, informou a presidência argentina em comunicado.

Ao deixar a sede do governo, Kast aproximou-se do portão de entrada para cumprimentar cidadãos chilenos. O ultraconservador, de 59 anos, sucederá o mandatário de esquerda Gabriel Boric em uma guinada política à direita que marca a América Latina. Em Buenos Aires, ele se reunirá com empresários dos setores industrial, comercial, de energia, infraestrutura, agricultura e bancário, detalhou um comunicado. Também terá uma reunião com o embaixador do Chile em Buenos Aires, José Antonio Viera Gallo, indicou a agenda oficial.

O presidente eleito prevê retornar a Santiago ao final desta terça-feira. Milei foi um dos primeiros mandatários a felicitar a vitória eleitoral de Kast no último domingo. "Enorme alegria pelo esmagador triunfo do meu amigo José Antonio Kast nas eleições presidenciais do Chile", escreveu nas redes sociais.