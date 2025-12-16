Médico que forneceu cetamina a Matthew Perry é condenado a prisão domiciliar

O segundo dos dois médicos que forneceram cetamina ao ator Matthew Perry, astro da série "Friends", meses antes da sua morte por overdose foi condenado nesta terça-feira (16) a oito meses de prisão domiciliar, por um tribunal do estado americano da Califórnia. Mark Chavez, 55, declarou-se culpado de conspiração para fornecer a droga ao ator, que chegou a pagar US$ 2.000 (R$ 11 mil) por frasco em 2023, nas semanas que antecederam a sua morte. O médico, que administrava uma clínica em San Diego onde se realizavam infusões de cetamina, também terá que cumprir 300 horas de serviço comunitário.

O anestésico é administrado em tratamentos de depressão, mas pode ser usado como droga recreativa. Chavez redigiu uma prescrição fraudulenta para obter cetamina e a entregou ao médico Salvador Plasencia, que a vendeu ao ator por um preço maior. Plasencia foi condenado neste mês a dois anos e meio de prisão. Os dois médicos perderam suas licenças. Os outros três acusados que admitiram responsabilidade no fornecimento de drogas ao ator terão suas sentenças anunciadas nos próximos meses. Entre eles está Jasveen Sangha, conhecida como Rainha da Cetamina, que fornecia drogas a clientes de alto padrão e celebridades. - Luta contra a dependência -